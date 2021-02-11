المجلس السيادى السودانى: هناك تصعيد عسكري إثيوبي يومي وقواتنا تتعرض للقصف على الحدود

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

قال الفريق الركن شمس الدين كباشي، عضو المجلس السيادي السوداني، إن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك التزم بقوائم الشركاء بتشكيلته، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأضاف عضو المجلس السيادي السوداني، أنه لا توجد تجاوزات كبيرة للمكون العسكري السوداني في الملفات الخارجية، موضحا أن جهات بالسودان تقوم بتأجيج الوضع والتضييق على مواطنيه.

وتابع الفريق الركن شمس الدين كباشي أن هناك تصعيد عسكري إثيوبي يومي وقواتنا تتعرض للقصف على الحدود، لافتا إلى أن السودان استعاد نسبة كبيرة من أراضيه من إثيوبيا.

وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن سفير إثيوبيا في الخرطوم يتجاوز الأعراف الدبلوماسية، متابعا: لن نتحدث مع إثيوبيا عن ترسيم الحدود وإنما إعادة العلامات.