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وزير الصحة في تشيلي يعلن أنه تم تطعيم أكثر من 1.3 مليون شخص بلقاح كورونا في بلاده

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

أعلن وزير الصحة في تشيلي أنريك باريس، الخميس، أنه تم تطعيم أكثر من 1.3 مليون شخص بلقاح كورونا في البلاد.

 

وأضاف أنه تم تطعيم مليون و394 ألفا و363 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح "كوفيد -19" من بينهم 680 ألفا و177 شخصا تجاوزت أعمارهم 73 عاما.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن باريس قوله إنه اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الإثنين المقبل، ستتقدم 4 بلديات إلى المرحلة الانتقالية و3 كوميونات إلى مرحلة الإعداد (أي دون الحجر الصحي بعطلة نهاية الأسبوع).

 

وأشار وزير الصحة إلى أن 7 بلديات ستشهد  تراجعا إلى المرحلة الانتقالية اعتبارا من السبت المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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