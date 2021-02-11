شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي اليمن.. مصرع 26 حوثياً في معارك شرق الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، مصرع ما لا يقل عن 26 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى جانب عشرات الجرحى، في المعارك الدائرة في جبهات القتال شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وأكد أن الجيش الوطني يواصل خوض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأوضح الجيش اليمني، في بيان، أن المعارك خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 26 عنصراً من الميليشيا الحوثية إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد الجيش طاقمين بعتادهما، إضافة إلى أسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وتضاف هذه إلى خسائر أخرى بشرية ومادية كبيرة تكبّدتها الميليشيا الانقلابية على يد الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال شرق مدينة الحزم، خلال الأيام الماضية، والذين كسروا عدّة هجمات انتحارية شنتها الميليشيات ، وأجبروها على التراجع، وفق البيان.