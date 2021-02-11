شكرا لقرائتكم خبر عن منع «بي بي سي وورلد نيوز» في الصين بسبب «انتهاك القانون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين-أ.ف.ب

أعلنت الهيئة الناظمة للإعلام في الصين، الخميس، أنها قرّرت حجب بث «بي.بي.سي وورلد نيوز»، معتبرة أن محتوى قنواتها يشكل «انتهاكاً جسيماً» للتوجيهات المحدّدة للوسائل الإعلامية في البلاد.

وجاء في بيان أن الهيئة الرسمية للإشراف على الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية اعتبرت أن تقارير «بي.بي.سي وورلد نيوز» حول الصين تشكّل «انتهاكاً جسيماً» للتوجيهات المحددة لوسائل الإعلام، بما في ذلك «متطلّبات أن تكون الأخبار صادقة ومنصفة»، و«ألّا تلحق ضرراً بالمصالح القومية للصين». وتابع البيان أن «الهيئة الرسمية للإشراف على الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية لا تسمح لـ «بي.بي.سي» بمواصلة البث في الصين، ولا توافق على طلبها السنوي الجديد للبث».