شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يرجّح تبدّل موقف معارضين لإدانة سلفه في مجلس الشيوخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

رجّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن يكون بعض معارضي إدانة سلفه في إطار إجراءات المحاكمة المستمرة في مجلس الشيوخ قد غيّروا مواقفهم، وذلك غداة تقديم فريق الادعاء الديمقراطي عرضاً صادماً لوقائع الاعتداء على مبنى «الكابيتول».

وقال بايدن الذي كان قد نأى بنفسه حتى الآن، «أظن أن البعض قد يكون غير رأيه»، في تصريح للصحفيين.

وحتى في حال صحّ ترجيحه، فما زال من المستبعد نجاح فريق ادعاء الديمقراطيين في إقناع غالبية مكوّنة من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ يجب تأمينها لإدانة الرئيس السابق بـ«التحريض على التمرّد».

وسيستأنف هذا الفريق العرض القانوني ظهراً (بتوقيت واشنطن) في القاعة نفسها التي اقتحمها أنصار ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي. وفي لقطات من كاميرات مراقبة بعضها لم يعرض من قبل وتسجيلات فيديو وضعها مؤيدو ترامب على الإنترنت، يظهر عناصر شرطة يصرخون وبرلمانيون في حالة ذعر ومهاجمون يطلقون تهديدات. وذكّر الادعاء الذي عرض هذه اللقطات أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين يمثلون القضاة والمحلفين والشهود، بأنهم نجوا هم أنفسهم بأعجوبة «من الأسوأ».

ووضع النواب الديمقراطيون المكلفون توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، الهجوم في إطار حملة خاضها الملياردير الأمريكي الذي رفض الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن بعد الانتخابات. وقال جيمي راسكين الذي يشرف على فريق الادعاء «لم يكن الرئيس ترامب شاهداً بريئاً على حادث» كما يقول محاموه بل «تخلى عن دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة ليصبح المحرض الرئيسي على تمرد خطير».

«كذبة كبرى»

ورفض قطب العقارات السابق المقيم في فلوريدا الإدلاء بشهادته. لكن صوته استمر في التردد في قاعة مجلس الشيوخ في الكونجرس، حيث عرض متهموه مقتطفات عديدة من خطبه وأعادوا إظهار تغريداته الملتهبة واستشهدوا بكلماته الأكثر إثارة للجدل.

وقد وصفوا بـ«الكذبة الكبرى» حملة التضليل الطويلة بشأن الانتخابات الرئاسية التي شنها الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون مكرراً لأسابيع من دون دليل أنه كان ضحية تزوير انتخابي هائل. وقال البرلماني تيد ليو إنه بعد فشل الشكاوى القانونية التي تقدّم بها ترامب وضغوطه المتعددة على مسؤولي الانتخابات في الولايات الرئيسية «وجد الرئيس ترامب أنه لا يملك خيارات غير عنيفة للبقاء في السلطة».

وأضافت زميلته ستايسي بلاسكيت أنه تحول بعد ذلك إلى «المجموعات التي عمل على تنميتها لأشهر»، مثل مجموعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة التي كان العديد من أفرادها من بين من اقتحموا «الكابيتول»، مشيرة إلى أن الرئيس دعاهم في تشرين الأول/أكتوبر إلى أن يكونوا «مستعدين».

وفي السادس من كانون الثاني/يناير قال ترامب لمؤيديه المجتمعين في واشنطن قبيل اقتحام حصن الديمقراطية الأمريكية «حاربوا مثل الشياطين».

«هدف»

وأصر محامو ترامب التأكيد خطياً، الاثنين، أن اعتبار الرئيس السابق مسؤولاً عن عنف «مجموعة صغيرة من المجرمين (...) أساؤوا فهمه بالكامل» هو أمر «سخيف»، مؤكدين أنه «حثهم على البقاء سلميين». وردت النائبة مادلين دين الأربعاء «راجعنا 11 ألف كلمة يتألف منها خطابه وقد استخدم فيها عبارة سلمي مرة واحدة فقط، في مقابل أكثر من 20 مرة استخدم فيها كلمة للقتال».

كذلك قالت بلاسكيت إنّ الأسوأ من ذلك هو أنه تبرأ من نائبه مايك بنس الذي رفض وقف إجراءات المصادقة على نتيجة الانتخابات وجعله مع زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي «هدفاً». وأشاد السناتور الجمهوري جون ثون بعرض فريق الادعاء. وقال لصحفيين «قاموا بعمل جيد في إبراز الروابط». وما زال ترامب يتمتع بشعبية كبيرة لدى جزء من الناخبين وبتأثير قوي على الحزب الجمهوري.

وقد حمله بعض أعضاء مجلس الشيوخ مسؤولية في الهجوم، لكن من غير المرجح أن ينضم 17 منهم إلى الديمقراطيين لإدانته وحرمانه من إمكانية الترشح من جديد. وقد تتم تبرئته خلال أيام.