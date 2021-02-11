«أفريكانو».. غابة استوائية في مصر



القاهرة: ”الخليج 365”

تعد «أفريكانو» أكبر حديقة حيوان مفتوحة في مصر، إذ تتميز بمساحتها الشاسعة وجوها الصافي، وكثرة أشجارها ونباتاتها المختلفة، وتعدد الأنشطة الترفيهية الموجودة بها، ما يجعلها مزاراً متميزاً للعائلات والافواج السياحية المتنوعة من كافة بلدان العالم.

تقع الحديقة على طريق الإسكندرية الصحراوي، في بقعة ساحرة من الأراضي المصرية، وتحتوي على أجواء طبيعية ساحرة، تمكن الزائر من التريض والمشي وسط الحيوانات الطليقة، وأجواء الغابات الاستوائية، بالإضافة إلى وجود الشلالات الصناعية وبرك السباحة الخاصة. وهذه الأجواء تجعل الزائر للحديقة يعيش حالة من المغامرة والإثارة، وكأنه يتجول بين أحراش القارة الإفريقية، وما تتميز به من أجواء «استوائية»، فالحديقة أشبه بالغابة المفتوحة.

ويمكن للزائر أن يدخلها من البوابة بسيارته الخاصة أو من خلال سيارة الرحلات بين عشرات الحيوانات البرية التي تراها تسير أمامك حرة طليقة، كما لو أنها تعيش في بيئتها الطبيعية، ومن أشهر الحيوانات الموجودة في الحديقة الغوريلا السوداء، واللاما، والكنجارو، والزرافة، ومجموعة متنوعة من الغزلان والأسود الإفريقية والطيور البرية.

ويوجد في الحديقة كهف يضم 22 نوعاً من الزواحف والحيوانات والطيور النادرة مثل النسر الافريقي ووطواط الفاكهة ويوجد في بيت الزواحف مجموعة من الثعابين الافريقية الكبيرة، والتماسيح النيلية، وبمجرد الدخول من بوابة الحديقة تقابلنا مجسمات لحيوانات الغابة مثل الفيل والزرافة، ثم يقابلنا الببغاء بصوته اللطيف ويتسابق الزائرون لأخذ الصور التذكارية معه، ومشاكسته. أما منطقة القرود فتضم مجموعة كبيرة من الأنواع الإفريقية، التي تتقافز حول سيارات الزائرين، فتبعث نوعاً من البهجة والفرح لديهم، أما الحيوان الوحيد الموجود في هذه الحديقة داخل قفص فهو الأسد.

بحيرة التماسيح

من أجمل الرحلات داخل الحديقة الرحلة المائية بالمراكب الصغيرة التي تستغرق حوالي 15 دقيقة، يتجول خلالها الزوار في أرجاء الحديقة بالمراكب، وتمر الرحلة على منطقة «النسانيس» التي يلقي إليها الزوار ببعض الأطعمة، ويوجد بالحديقة مطعم يطل على بحيرة مليئة بالتماسيح والزواحف، وهناك مسرح صغير تقدم فيه بعض الاستعراضات الإفريقية، ما يجعل الزائر يشعر كأنه يعيش في أجواء الحياة الإفريقية في عمق القارة السمراء.

ويمكن للزائر المبيت في الحديقة، إذ توجد أماكن للإقامة، وكذلك توجد أماكن ترفيهية رياضية، وتجذب الحديقة الكثير من الفنانين الذين يأتون للتجول فيها وتصوير بعض الأعمال.