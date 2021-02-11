شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تكرم نادي الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جامعة الشارقة حفل تكريم لنادي الذيد الثقافي الرياضي، بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، وسالم بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وذلك لدعم النادي للنشاط الرياضي في جامعة الشارقة من خلال مبادرة إعادة تأهيل والصيانة الكاملة لملاعب كرة القدم في الجامعة.

حضر التكريم الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور حمود خلف سالم، المدير التنفيذي للنادي، والأستاذ الدكتور عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب، والعاملون بعمادة شؤون الطلاب.

أعرب مدير الجامعة عن سعادته بالتعاون المستمر مع نادي الذيد، وقدم الشكر لأسرة النادي على مبادرتهم ودعمهم للنشاط الرياضي في الجامعة.

من جانبه، قدم سالم بن هويدن الكتبي، الشكر لجامعة الشارقة على مساندتها للنادي خلال جائحة كوفيد-19 من خلال السماح لفرق النادي باستخدام المرافق الرياضية في الجامعة، مما كان له أثر كبير في دعم استمرار الأنشطة الرياضية للنادي وعدم توقفها خلال تلك الفترة، وأشاد بالتعاون المتواصل مع فرع الجامعة في مدينة الذيد والدكتور صالح اللهيبي بإقامة الأنشطة المشتركة للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، كما قدم دعوة لمدير الجامعة لحضور وإلقاء كلمة خلال الملتقى الثقافي السنوي الذي ينظمه النادي بالتعاون مع جامعة الشارقة فرع مدينة الذيد والذي يحمل عنوان «الشباب وآفاق المستقبل» خلال شهر إبريل القادم.