شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الإثارة في بطولة فخر الأجيال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت جولات دوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة المشتركة من نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مستويات قوية ومتقاربة في أشواط المواجهات التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين، واستضافتها بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور«التلواح» التي ينظمها المركز، وتتواصل منافساتها في منطقة الروية في دبي حتى 16 فبراير الجاري.

وحصد «إف 3» انتصارين في انطلاق فئة الشيوخ ليتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، وسط مطاردة قوية من الظفرة و«إم 7» اللذين حققا 4 نقاط.

وفي الجولة الأولى لفئة الشيوخ، تغلب الظفرة على بينونة 4-صفر، و«إف 3» على النيف بذات النتيجة، و«إم 7» على «إف 3- إس» 3-1.

وفي الجولة الثانية لفئة الشيوخ، تفوق «إف 3» على بينونة 4-صفر، وتغلب «إف 3-إس» على النيف 4-صفر، وتعادل الظفرة مع «إم 7» 2-2، في واحدة من أقوى المواجهات.

وواصل فريق «ربدان» حامل اللقب الموسم الماضي (باسم الصيرمي وتغير اسمه هذا الدوري إلى ربدان) تصدر منافسات فئة العامة بعدما حقق 7 انتصارات متتالية، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة.

وفي الجولة السادسة لفئة العامة، تغلب نوماس على حبشان بأربعة أشواط دون مقابل، والإمارات على صقور العين بنفس النتيجة، وربدان على دبي بنتيجة 3-1، وصقور ند الشبا على الطف بذات النتيجة، وتعادل الغربي مع النخبة 2-2.

أما في الجولة السابعة لفئة العامة، فتفوق ربدان على صقور ند الشبا 3-1، والنخبة على دبي 3-1، ونوماس على صقور العين 4-صفر، والطف على حبشان 3-1، والإمارات على الغربي 4-صفر.

وأشاد الصقارون بمبادرة دوري الإمارات للصيد بالصقور، وتحديداً في ما يتعلق بإضافة فئة الشيوخ في النسخة الثانية هذا العام، بما كان له بالغ الأثر في شحذ الهمم ورفع مستويات التحدي.