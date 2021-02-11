شكرا لقرائتكم خبر عن «الطب الرياضي» تحفز على تلقي اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم محاضرة بعنوان «يداً بيد نتعافى» عبر تقنية الاتصال المرئي تناولت أهمية لقاحات فيروس كورونا، بإشراف الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، فيما قدمها الدكتور منصور أنور حبيب الاستشاري المساعد بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بمشاركة الأطقم الطبية العاملة بأندية الدولة والمنتخبات الوطنية.

وتطرقت المحاضرة لأنواع لقاحات فيروس كورونا وكيفية عملها داخل الجسم وتكوينها للأجسام المضادة اللازمة للتصدي والقضاء على الفيروس، إضافة لأهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة.

كما تم الرد على الاستفسارات الواردة بخصوص اللقاح وبنود البروتوكول الصحي المعتمد في المباريات والتدريبات.