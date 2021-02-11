شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد في صادرات السكر الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اتحاد تجار رئيسي في الهند الخميس إن صادرات البلاد من السكر ستنخفض على الأرجح أكثر من 24 بالمئة في عام حتى سبتمبر بسبب مصاعب لوجستية مثل نقص الحاويات والازدحام في موانئ البلاد.

وقال ر.ب. بهاجريا الرئيس التنفيذي لاتحاد تجار السكر بعموم الهند إن ثاني أكبر منتج للسكر في العالم بعد البرازيل سيبيع على الأرجح 4.3 مليون طن من السكر بالسوق العالمية في موسم 2020-2021 مقابل 5.7 مليون طن شُحنت في العام السابق.

وأضاف أن شحنات السكر إلى إيران، وهي مشتر رئيسي للسكر الهندي، يبدو أنها ستهبط هذا العام على الأرجح.

تفيد بيانات الجمارك الهندية أن واردات إيران من السكر الهندي بلغت في موسم 2019-2020 مستوى غير مسبوق عند 1.14 مليون طن، وهو ما شكل نحو 20 بالمئة من صادرات البلاد من السكر.

كانت رويترز أوردت أواخر العام الماضي أن التوقعات تفيد أن صادرات السكر الهندية إلى إيران ستتراجع كثيرا في موسم 2020-2021 بسبب نقص في الروبية الهندية.

ولا تستطيع طهران استخدام الدولار الأمريكي في معاملات بيع النفط بسبب عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.

وكانت إيران أبرمت في السابق صفقة لبيع نفطها إلى الهند مقابل الروبية، التي تستخدمها لاستيراد سلع ضرورية منها السكر، لكن نيودلهي توقفت عن شراء نفط طهران في مايو 2019 بعد أن حل أجل إعفائها من العقوبات الأمريكية.

وواصلت طهران استخدام الروبية لاستيراد سلع ضرورية من الهند، وبعد 19 شهرا من توقف مبيعات النفط، نضبطت احتياطياتها من الروبية.

ومن المتوقع أن تنتج المعامل في الهند، أكبر مستهلك للسكر في العالم، 29.9 مليون طن من السكر في موسم 2020-2021، ارتفاعا من 27.40 مليون طن في الموسم السابق.

وقال بهاجريا إن من المتوقع بلوغ الإنتاج في أكبر ولايتين منتجتين للسكر، أوتار براديش وماهاراشترا، 10.5 مليون و10.2 مليون طن على الترتيب.

(رويترز)