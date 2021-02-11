الأساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات

جدة - عبدالحي حسين - خاض الأساتذة المتعاقدون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في الدارالبيضاء، اليوم الخميس، اعتصاما انذاريا، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في المدينة نفسها.

وأوضح ربيع الكرعي، عضو لجنة الاعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الخميس، أن “الاساتذة في الدار البيضاء، خاضوا اعتصاما جزئيا إنذاريا، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميد بالدار البيضاء”.

إلى ذلك، منعت السلطات المحلية، في سيدي بنور، أمس الأربعاء مسيرة على الأقدام أعلن عنها الاساتذة المتعاقدون.

يذكر أن الأساتذة المتعاقدون، أعلنوا سلسلة من الإضرابات خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل، احتجاجا على ما أسموه بـ”سياسة الآذان الصماء”، التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، إذ يطالبون الحكومة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

