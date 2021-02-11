دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. إصابة البرازيلي نيمار تبعده عن مواجهة برشلونة

جدة - عبدالحي حسين - أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مهاجمه البرازيلي نيمار يعاني من إصابة في “العضلة المقربة الطويلة” ستبعده “نحو أربعة اسابيع عن الملاعب” وبالتالي عن مواجهة برشلونة في ذهاب دور ثمن نهاية دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي فريق العاصمة الفرنسية مع نظيره الكاتالوني خارج ملعبه في 16 فبراير الجاري، لكن النجم البرازيلي قد يشارك في مباراة الإياب على “ملعب الأمراء” في 10 مارس المقبل.

وتعرض نيمار للاصابة خلال مباراة فريقه ضد كاين في مسابقة كأس فرنسا ،أمس الأربعاء، في ثاني ضربة للفريق الباريسي الذي خسر جهود جناحه الأرجنتيني أنخيل دي ماري الذي تعرض لإصابة عضلية في مباراة الكلاسيكو ضد مرسيليا الأحد الماضي، وسيغيب أيضا عن المباراة ضد برشلونة.

وسبق لنيمار أن غاب عن مواجهة الإياب ضد ريال مدريد الإسباني في دور ثمن النهاية عام 2018، وعن مواجهتي مانشستر يونايتد الانجليزي في العام التالي في الدور ذاته، وفي كلاهما خرج فريقه من المنافسة.

وخاض نيمار المنتقل إلى باريس سان جرمان من برشلونة بالذات في غشت 2017، 103 مباريات من أصل 191 في مختلف المسابقات.