التوزيع الجغرافي للإصابات الـ471 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء الشرق في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ471 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 192 حالة جديدة، منها 146 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشرق، 68 حالة، منها 35 حالة بوجدة-أنجاد.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 59 حالة، منها 24 بسلا.

بجهة الشمال سجلت 55 حالة، منها 29 حالة بطنجة أصيلة.

وسجلت 33 حالة بجهة مراكش آسفي، وبجهة سوس ماسة سجلت 22 حالة، ثم 12 بالداخلة وادي الذهب، و11 حالة بجهة بني ملال خنيفرة.

وسجلت 8 حالات بجهة درعة تافلالت و5 حالات بجهة فاس مكناس،وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 3 حالات، ونفس العدد بجهة كلميم واد نون.

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