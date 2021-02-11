بني ملال.. الأمن يحاصر الأساتذة المتعاقدين – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - حاصرت السلطات الأمنية، اليوم الخميس، مسيرة الأساتذة المتعاقدين لجهة بني ملال خنيفرة، التي كانت متوجهة للاحتجاج أمام ولاية أمن بني ملال.

ورفع الأساتذة مجموعة من الشعارات المنددة بـ “الحصار المفروض على نضالاتهم“، مؤكدين حقهم في الاحتجاج السلمي والمطالبة بـ“إسقاط التعاقد وإدماج كل الأفواج في النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية“.

وكانت مدينة بني ملال، شهدت أمس الأربعاء، مسيرة احتجاجية ضخمة للأستادة المتعاقدين في إطار برنامج نضالي تصعيدي سطرته التنسيقة الوطنية للمتعاقدين للمطالية بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.