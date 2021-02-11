واشنطن والرياض تبحثان تعزيز الدفاع السعودي ضد الهجمات الحوثية

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

بحث وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، اليوم، مع نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان آل سعود، سبل تعزيز الدفاع السعودي ضد الهجمات الحوثية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس في بيان"ان المباحثات الثنائية التي جرت مساء امس الاربعاء تمحورت حول ادانة الولايات المتحدة الامريكية لاستهداف الميليشيات الحوثية مطار (أبها) الدولي في المملكة العربية السعودية".

وحسب وكالة الانباء السعودية(واس) أكد الجانبان على ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.

فيما أكد الوزير الأمريكي إدانة ذلك الاعتداء..مشددًا على وقوف الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة.

وكانت وكالة الانباء السعودية قد نقلت عن تحالف دعم الشرعية القول إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تمت السيطرة عليه نتيجة المحاولة الحوثية "الإرهابية" باستهداف المطار.