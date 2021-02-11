شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الاحتجاجات .. لوكاشينكو يتعهد بالبقاء في السلطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس عن ثقته بشأن منصبه، رغم ستة أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية التي تطالب بإنهاء حكمه.

وقال لوكاشينكو أمام "مجلس الشعب لعموم بيلاروس" في اجتماع بالعاصمة منسك للموافقة على خطة خمسية جديدة للبلاد، إن بيلاروس ستكون بدونه في مرحلة ما، لكن "ليس اليوم، ولا غد، ولا بعد غد". كما أعلن رئيس بيلاروس، الذي يوصف غالبا بأنه آخر ديكتاتور في أوروبا، عن دستور جديد، يمنح بعض الصلاحيات للرئيس. وسيتم اعتماد الدستور في استفتاء مقرر في عام .2022

ولطالما دعت الجارة روسيا لوكاشينكو إلى البدء في هذه الإصلاحات. وتعتمد بيلاروس اقتصاديا على القروض التي تقدمها روسيا.