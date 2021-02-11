شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 175031 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 985 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10150 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 631 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 163895 حالة.