الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية

تغلب الأهلي المصري على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية.

ولم يفلح أي من لاعبي الفريقين في هز الشباك خلال الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية اليوم الخميس، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بنتيجة 3-2.



وهذه المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المركز الثالث بكأس العالم للأندية.