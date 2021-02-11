افتتاح ثلاثة مراكز وبيوت صحية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الخميس، عن افتتاح ثلاثة مراكز وبيوت صحية في مناطق متعددة من اطراف العاصمة.



وقالت الصحة في بيان، إن "مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي افتتح ثلاثة مراكز وبيوت صحية في مناطق اطراف بغداد (ابي غريب، المحمودية) لتقديم الخدمات الطبية والصحية لاكثر من (10) الاف عائلة".

وأضاف البيان أن "الافتتاحية حضرها عضو محافظة بغداد محمد الشعلان ومدير قسم المشاريع الهندسية ومدراء قطاعات (ابي غريب، المحمودية) للرعاية الصحية وشيوخ ووجهاء المناطق".