ترامب بوجه العاصفة.. "توتير" يرفض عودته ولجنة تتهمه بالتقصير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم مغادرته البيت الأبيض، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يزال بوجه عاصفة يقول مراقبون إنها تشكل ارتدادات لولايته.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت أن شركة تويتر قررت ألا تسمح لترامب بالعودة إلى المنصة الشهيرة حتى وإن ترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا وفاز بها.



ونقلت الصحيفة عن نيد سيجال، المدير المالي لشركة تويتر، قوله إن "حظر ترامب دائم"، مشيرا إلى أن سياسة الشركة تقضي بحظر الأشخاص الذين يحرضون على العنف، وعدم السماح لهم بالعودة.

وسبق أن أغلق تويتر حساب ترامب مؤقتا بسبب العديد من التغريدات، والمخاوف من تكرار نشر رسائل تحرض على العنف.

في الأثناء، أعلنت لجنة علمية أنه كان بإمكان الولايات المتحدة تجنب 40% من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بسبب الإدارة الخاطئة للاستجابة لجائحة كورونا، والتي أسفرت عن وفاة 470 ألف شخص وإصابة نحو 27 مليون آخرين، وهي الحصيلة الأعلى عالميا.

وبحسب المصدر نفسه، أدانت اللجنة رد فعل ترامب تجاه الجائحة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن البلاد واجهت الوباء في ظل تدهور البنية التحتية لنظام الصحة العامة، حيث انخفض الإنفاق على المجال الصحي، بين عامي 2002 إلى 2019، من 3.21 % إلى 2.45 %.

وواجهت إدارة ترامب انتقادات شديدة واتهمت بالتقاعس في مواجهة الوباء مع بداية الجائحة، وهو ما تسبب في أن تحتل الولايات المتحدة المركز الأول سواء على مستوى الإصابات بالفيروس، أو الوفيات الناجمة عنه.