البيت الأبيض: لا مفاوضات مع إيران قبل الالتزام بالاتفاق النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، إن واشنطن لن تجري مفاوضات مع إيران إلا إذا التزمت بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي

من جانب آخر، أوضحت المتحدثة جين ساكي فإن الرئيس جو بايدن يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا، لكنه لم يحدد موعدا.

وأكدت أن بايدن يتطلع إلى التحدث مع نتنياهو. "هو بالطبع شخص يرتبط بعلاقة طويلة الأمد معه".

ولا تزال إدارة بايدن تعمل على تحسين استراتيجيتها بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، لكنها تريد العمل مع الحلفاء لإبطاء جهود إيران في تخصيب اليورانيوم ومنع سباق التسلح بالشرق الأوسط.

والشهر الماضي، أعلنت إيران رفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو ما يتخطى حدود الاتفاق الـ5%، في انتهاك واضح للاتفاق.

وطلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من مبعوث إيران المعين حديثًا، روب مالي، تشكيل فريق مفاوضات مكون من دبلوماسيين وخبراء مع مجموعة من الآراء حول مسار المضي قدما مع إيران.