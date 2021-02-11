التحالف يدمر صاروخا باليستيا حوثيا باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف في بيان، أصدره مساء الخميس، هناك محاولات إرهابية متعمدة وممنهجة من الحوثيين لاستهداف المدنيين.



وشدد:" سنحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي‎".

والأربعاء، أعلن التحالف أن استهداف مطار أبها السعودي تم بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.

وتبنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجوم مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته الحكومة المعترف بها دوليا جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي".

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، إن استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، لتسببه بحريق طائرة مدنية على أرض المطار وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر الحقيقي.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في السعودية، مؤكدا السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء الاعتداء.