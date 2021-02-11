شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: الحوثي وإيران ينكثان العهود ويرفضان السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي وإيران بعدم الالتزام بالسلام ومرجعياته في مختلف المحطات وآخرها اتفاق ستوكهولم الذي لم تعره أو تنفذ بنوده بل تمادت في تهديداتها لاستهداف الأبرياء وحصار محافظة مأرب مستخدمة الصواريخ الإيرانية والمسيرات والاعتداء على المدنيين والنازحين وكذا الاعتداء على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وآخرها استهدافها لمطار أبها المدني.

جاء ذلك أثناء اللقاء الذي جمعه بالمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندر كينج‏ والسفير كريستوفر هنزل في الرياض اليوم، مؤكداً دعمه وتذليله لمهام المبعوث الأمريكي الرامية إلى تحقيق السلام.

وقال هادي:«نشعر أن الإدارة الأمريكية الجديدة أكثر خبرة باليمن وشؤونها من خلال إشرافهم على التدوير السلمي للسلطة في اليمن والتي في ضوئها تمت المبادرة الخليجية بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وما أسفرت عنه تلك الجهود من إجراء حوار وطني شامل وصولاً إلى إعداد مسودة دستور اليمن الجديد بمشاركة مختلف مكونات وشرائح وأطياف المجتمع اليمني».

وأكد الرئيس اليمني على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلاده وأمريكا في ملفات وجوانب شتى منها مكافحة الإرهاب وأمن واستقرار ووحدة اليمن وحماية الممرات المائية والملاحة الدولية ومواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة، مؤكداً على مكانة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لليمن لتجاوز تحدياتها وانجاح تنفيذ بنود اتفاق الرياض بجوانبه المختلفة كوحدة متكاملة توحد الجهود لمواجهة المليشيا الحوثية الانقلابية.

فيما أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية وكذلك الحلفاء في السعودية تجاه الاعتداءات من قبل المليشيا الحوثية قائلاً:«نتفق مع وصفكم للدور السلبي لإيران في اليمن والذي لم ينتج عنه إلا مزيد من التوتر والصراع وعدم الاستقرار ومع ذلك نعمل على احلال السلام والتوصل إلى اتفاق دائم لإيقاف الحرب بالتعاون مع شركائنا جميعاً بما يحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره وبالتعاون مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن».