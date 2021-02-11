شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحبط مخططا تخريبيا يقوده موالون للبشير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحبطت السلطات السودانية اليوم (الخميس) مخططاً تخريبياً يستهدف ميناء السفر الرئيسي بالخرطوم وعددا من المجمعات التجارية والأسواق، وتنفذه عناصر موالية للرئيس السابق عمر البشير.

ونقل موقع «العربية نت» عن مصادر مطلعة قولها إن المخطط كبير وكانت تقوده عناصر موالية للرئيس السابق عمر البشير، مؤكدة أن قوة النجدة والعمليات التابعة للشرطة ألقت القبض على عدد من المخربين في ساعات مبكرة اليوم.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعات من فلول البشير قطعت الطريق المجاور لميناء الخرطوم شارع الهواء، جنوب العاصمة، ومناطق أخرى بينها الكلاكلة، واعتدت على المارة وهشمت سياراتهم، غير أن الشرطة سارعت إلى مكان الأحداث وعملت على ملاحقة هذه المجموعات وتأمين المنشآت من التخريب.

وذكر موقع «العربية نت» أن الشرطة تلاحق مجموعة من فلول البشير متهمة أيضا بالوقوف خلف أعمال نهب وتخريب في عدد من الولايات السودانية، مبينا أن الشرطة أوقفت 100 متهم بالوقوف خلف التخريب بمدينة الأبيض في شمال كردفان، كما ألقت القبض على 48 متهماً في مدينة الضعين بولاية دارفور.