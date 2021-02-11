شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مجهول يفجر شحنة أسلحة إيرانية في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قصفت طائرة مسيرة مجهولة اليوم (الخميس) سيارة تحمل شحنة أسلحة قادمة من العراق إلى سورية، ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القصف وقع بالقرب من معبر عسكري غير شرعي بين العراق وسورية تستخدمه المليشيات للتنقل بين البلدين وإدخال التعزيزات والشحنات منه قرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وأفاد المرصد بأن انفجارات عنيفة دوت بالمنطقة عقب استهداف السيارة المحملة بذخيرة وسلاح، فيما لم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية.

وكان المرصد السوري أكد مطلع الشهر الجاري أن قصفا إسرائيليا استهدف مزارع تتواجد فيها مليشيات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني والمقاومة الشعبية لتحرير الجولان، تزامناً مع انفجارات في نقاط عسكرية تابعة للواء 90 دبابات التابع لقوات النظام، الذي تتمركز فيه مليشيات إيرانية، في منطقة الهبارية بريف القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ما أدى إلى تدمير تلك المواقع.

وذكر المرصد أن مليشيا جديدة موالية لإيران كانت قد وصلت قبل يومين إلى مدينة البوكمال، قادمة من محافظة حلب بغية الانتشار في المنطقة وعند الحدود مع العراق.