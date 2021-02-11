الجيش اليمني يسيطر على حيد آل أحمد والأوشال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اخترق الجيش اليمني صفوف جماعة الحوثي، وتمكنت وحدات قتالية مشتركة من الجيش ورجال القبائل في التقدم بجبهات (حيد آل أحمد، والأوشال)، في مديرية رحبة جنوب غرب مأرب.

وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن محمد الحليسي، أن جماعة الحوثي، منيت بخسائر بشرية كبيرة، ما جعلها تعجز عن إحراز أي تقدم ميداني في مختلف جبهات جنوب وغرب محافظة مأرب.

وأضاف «قوات الجيش تواصل تقدمها الميداني والعسكري، لليوم الخامس على التوالي، في مختلف جبهات محافظة مأرب، ويحققون انتصارات ميدانية واسعة، في جبهات جنوب وغرب المحافظة».

وفي السياق تشهد جبهة هيلان، معارك عنيفة ومتواصلة، حيث دفعت ميليشيات الحوثي بقوات كبيرة إلى هيلان وشنت هجمات انتحارية على القوات الحكومية التي تمكنت من التصدي لكل الهجمات، وأفشلت مخطط الميليشيات الذي تسعى من خلاله لفرض سيطرتها الكاملة على هذه الجبهة الاستراتيجية.

وتتمثل الأهمية الاستراتيجية لجبل هيلان في كونه يعد تأمينا لخط إمداد الجيش الوطني إلى صنعاء نهم مأرب، وكذلك صنعاء صرواح مأرب.

جبل هيلان غربي محافظة مأرب ويطل على مدينة صرواح ويعتبر أكبر سلسلة جبلية في المحافظة الأمر الذي يجعل السيطرة على الجبل عنصرا هاما في ترجيح الكفة في المعركة لصالح الطرف المسيطر.

ووسط عمليات القتال الذي تشهده مأرب، دشن وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح معرض مأرب الأول للكتاب 2021، والذي ينظمه فرع الهيئة العامة للكتاب، تحت شعار (مأرب الحضارة والمعرفة).

ويضم المعرض 29 ألف مصنف لجميع علوم المعرفة الإنسانية.

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