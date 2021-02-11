الاعتداء على مطار أبها يثير غضب العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار الاعتداء الإرهابي الجبان لميليشيات الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي غضب العالم، واستهجنت المنظمات الدولية والعربية والإقليمية الاعتداء، واعتبرته جريمة لا يمكن السكوت عليها.

وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن الانزعاج البالغ بشأن التقارير التي أفادت بوقوع اعتداء من الحوثيين بطائرات بدون طيار على مطار أبها الدولي، وأكد خلال مؤتمر صحفي أمس إدانة الأمم المتحدة لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين أو البنية الأساسية المدنية.

واعتبر الاتحاد الأوروبي الحادث مهددا لاستقرار المنطقة، وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو «إن الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداء الذي يعد الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تعرض المدنيين للخطر، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف هذه الهجمات.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدفت فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أمس مطار أبها الدولي، واصفا ما تمارسه الميليشيات الإرهابية من استهداف للمدنيين بالعمل الجبان وجريمة حرب مشينة، وشدد في بيان له على حق المملكة في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات الإرهابية.

وأعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، حدوث محاولة إرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي، وقال المتحدث باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي «إنه جرى إحباط اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيات الحوثية الإرهابية».

وأضاف «تعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار»، وتابع «محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر».

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وستتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه المملكة.

تحد

«مواصلة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة يؤكد الخطر الذي تمثله جماعة الحوثي على الأمن والاستقرار بالمنطقة، واستمرار تحديها السافر للقانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين»

الخارجية الكويتية

زوال

«الميليشيات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، ولا بد من التعاون العربي لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها الميليشيات وتسعى من خلالها لنشر العنف والخراب»

شوقي علام - مفتي مصر

جريمة

«استهداف مطار أبها يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية»

الخارجية الإماراتية

جبان

«موقفنا ثابت وراسخ في دعم السعودية لكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة»

الخارجية البحرينية

تخريب

«الاعتداء عمل تخريبي مستنكر ومدان يستدعي موقفا جادا من المجتمع الدولي والإقليمي وإعادة تقييم سلوك ميليشيات الحوثي الذي يعتمد بدرجة أساسية على العنف»

علي محسن صالح - نائب الرئيس اليمني

تضامن

«نتضامن ونقف مع السعودية حكومة وشعبا في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها»

الخارجية المصرية