شكرا لقرائتكم خبر تشييع جثمان سليم.. ولبنانيون يطالبون بالتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط مطالب بالتحقيق في جريمة اغتياله، شيعت لبنان أمس جثمان الناشط لقمان سليم بحضور سفراء وشخصيات سياسية وإعلامية ودينية من مختلف الطوائف وأفراد العائلة والأصدقاء. وألقت سلمى مرشاق والدة الناشط لقمان، الذي اغتيل الأسبوع الماضي، كلمة خلال المراسم أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام، دعت فيها الشباب اللبناني إلى الاستمرار بالمبادئ التي اغتيل لقمان من أجلها وتقبل فكرة الحوار ومنطق العقل لخلق وطن يستحقه.

وطالبت الشباب بالابتعاد عن السلاح الذي لا يفيد، مبدية استعدادها «للمساعدة على تأسيس بلد يليق بالشعب اللبناني ويليق بلقمان».

بدوره، دعا السفير الألماني اندرياس كندل خلال المراسم إلى عدم نسيان ما حصل الأسبوع الماضي، مشددا على «ضرورة معرفة الحقيقة والحاجة إلى تحقيق شفاف».

من جانبها، شددت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا على «ضرورة الوصول إلى حقيقة من ارتكب هذه الجريمة الشنيعة»، وتعهدت «بالاستمرار في دعم المؤسسات التي أنشأها لقمان».