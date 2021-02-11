تشييع جثمان سليم.. ولبنانيون يطالبون بالتحقيق

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وطالبت الشباب بالابتعاد عن السلاح الذي لا يفيد، مبدية استعدادها «للمساعدة على تأسيس بلد يليق بالشعب اللبناني ويليق بلقمان».بدوره، دعا السفير الألماني اندرياس كندل خلال المراسم إلى عدم نسيان ما حصل الأسبوع الماضي، مشددا على «ضرورة معرفة الحقيقة والحاجة إلى تحقيق شفاف».
من جانبها، شددت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا على «ضرورة الوصول إلى حقيقة من ارتكب هذه الجريمة الشنيعة»، وتعهدت «بالاستمرار في دعم المؤسسات التي أنشأها لقمان».
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