شكرا لقرائتكم خبر طائرات F 16 العراقية تقصف أوكارا بحمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قصف الطيران الحربي العراقي أوكارا إرهابية في جبال حمرين في صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، «إن طائرات F 16 العراقية نفذت ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكارا وكهفا يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين».

وأضافت «إن القصف جاء بعد معلومات استخباراتية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة»، مشيرة إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل.

وتنفذ القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي هجمات منسقة لاستهداف مخابئ وتجمعات عناصر داعش التي تنشط في سلسلة جبال حمرين.