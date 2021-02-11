طائرات F 16 العراقية تقصف أوكارا بحمرين

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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، «إن طائرات F 16 العراقية نفذت ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكارا وكهفا يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين».وأضافت «إن القصف جاء بعد معلومات استخباراتية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة»، مشيرة إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل.
وتنفذ القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي هجمات منسقة لاستهداف مخابئ وتجمعات عناصر داعش التي تنشط في سلسلة جبال حمرين.
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