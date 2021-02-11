شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر من «الشعور الزائف بالأمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن: «أ.ف.ب»

حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن القسم الأكبر من الدول الأوروبية لا يزال في وضع «هش» في مواجهة وباء «كوفيد ـ 19»، معربة عن قلقها من «الشعور الزائف بالأمان» الذي خلفته حملات التلقيح الجارية في العالم، حيث تم إعطاء أكثر من 151 مليون جرعة حتى الآن في نحو مئة دولة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوجه، إن «وضع الأغلبية الساحقة من الدول الأوروبية ما زال هشاً»، مضيفاً: «في الوقت الراهن، هناك خيط رفيع بين الأمل في اللقاح والشعور الزائف بالأمان».

وتسبب الوباء في أكثر من 2,35 مليون وفاة في العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر، بحسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية.

لكن منذ عدة أيام يتحسن الميل في الاتحاد الأوروبي الذي تجاوز، الثلاثاء، العتبة الرمزية البالغة 500 ألف وفاة، مع تراجع الإصابات والوفيات اليومية بشكل طفيف. وفي الاتحاد الأوروبي تلقى 3% من السكان جرعة على الأقل من اللقاح ضد «كوفيد ـ 19». وفي العالم تم إعطاء أكثر من 155,7 مليون جرعة في 91 دولة أو منطقة.

وتتركز في الدول الغنية حوالي ست جرعات من كل عشر تم إعطاؤها (59%)، فيما لا تضم سوى 16% من سكان العالم. وحذرت منظمة الصحة العالمية مجدداً بالقول، إن «الوصول غير العادل للقاحات، يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. فكلما طالت مدة بقاء الفيروس زاد خطر حدوث طفرات خطرة».

وستعقد دول مجموعة السبع قمة افتراضية الجمعة، للبحث في «الوضع الصحي»، و«الوضع في الدول ذات الدخل المحدود» واحتمال أن يقدم لها صندوق النقد الدولي مساعدة.