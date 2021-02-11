شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يكشف عن محادثة لمدة ساعتين مع رئيس الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينج، لمدة ساعتين مساء الأربعاء، في أول محادثة هاتفية بين الزعيمين.

والأربعاء، رغب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تبني استراتيجية عسكرية جديدة «حازمة» ضد الصين، وفقاً لما عبر عنه خلال زيارته إلى وزارة الدفاع الأمريكية. وأكد الرئيس الأمريكي خلال زيارته الأولى إلى البنتاجون، أيضاً، أن استخدام القوة يجب أن يكون «آخر أداة» للحل.

وخلال هذه الزيارة، وهي الأولى له منذ وصوله إلى البيت الأبيض، أعلن بايدن تشكيل فريق عمل داخل وزارة الدفاع، لتطوير استراتيجية تجاه الصين التي تعتبرها الولايات المتحدة خصمها الاستراتيجي الأول.

وقال بايدن في كلمة له أمام الجيش الأمريكي، إن «فريق العمل هذا سيعمل بسرعة ليتيح لنا اتخاذ قرار بشأن توجه حازم بشأن القضايا المتعلقة بالصين».

وأضاف أن «الأمر سيتطلب جهداً حكومياً كاملاً وتعاوناً بين الحزبين في الكونجرس وتحالفات وشراكات قوية»، مؤكداً أنه «بهذه الطريقة يمكننا الرد على التحديات التي تمثلها الصين».

ومجموعة العمل هذه تتألف من 15 مستشاراً مدنياً وعسكرياً، وستكون لديها مهلة 4 أشهر لتقديم توصياتها إلى وزير الدفاع لويد أوستن، وستكون برئاسة المستشار الدبلوماسي السابق لبايدن المتخصص في شؤون الصين إيلي راتنر.