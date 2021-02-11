شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الشارقة للحضارة الإسلامية: مسبار الأمل علامة فارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، أن مسبار الأمل علامة فارقة في مسيرة الإنجازات الحضارية التي حققتها دولة الإمارات وإضافة نوعية تؤكد سبق الريادة العلمية للعرب والمسلمين في مجالات علوم الفلك، والرياضيات، والطب، والهندسة، والملاحة، والكيمياء وغيرها. وأشار إلى أن الإمارات بهذا الإنجاز القومي الكبير تسجل مكانها العالمي المتقدم كخامس دولة على المستوى العالمي، وتستحضر مكانة وأهمية هذا التراث العلمي العربي الكبير.

وذكر المتحف، أن صالة ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا، في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، المنضوي تحت مظلة هيئة الشارقة للمتاحف، تقف شاهدة على إنجازات العلماء المسلمين وحضورهم الفاعل في تاريخ الحضارة الإنسانية، والتي انضم إليها حديثا مسبار الأمل حيث أكدت أنه يشكل علامة فارقة في مسيرة الإنجازات الحضارية للإمارات والعرب والمسلمين.

وتروي العديد من النماذج والمجسمات، التي تضمها الصالة حكايات أبرز الاكتشافات البشرية حيث كان للعرب والمسلمين ميزة السبق والتفوق إذ قدموا للبشرية نظريات واختراعات في مختلف العلوم. (وام)