مهدي علي: شباب الأهلي يتطلع لتحسين ترتيبه

دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الوحدة عندما يستقبله في الخامسة والنصف من مساء السبت على أرض استاد راشد ضمن الجولة 16 من بطولة دوري الخليج العربي، مشيراً إلى رغبة «الفرسان» في تحقيق الفوز على «العنابي» من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري عبر السير بذات النسق المتصاعد الذي يميز أداء الفريق في الفترة الحالية.

وقال مهدي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة الذي عقد في قاعة المؤتمرات باستاد راشد:" نعود مجدداً لمباريات دوري الخليج العربي، وخلال فترة قصيرة من آخر مواجهة الوصل في ذهاب كأس الخليج العربي، والأمر الجيد أن الفريق يؤدي بنسق متصاعد في المباريات السابقة، ويتعين علينا الاستمرار على ذات المنوال كما نسعى لمزيد من التطوير في الأداء للوصول للأفضل في المباريات القادمة على كل المستويات.

وعن طموحه في مواجهة الوحدة قال: نسعى لتحقيق نتيجة ايجابية في المباراة من أجل التقدم خطوة إلى الأمام في الدوري، وفريق الوحدة منافس قوي ودائماً ما تتميز المباريات التي تجمع الفريقين معاً بالتنافس الشديد، وبالنسبة لنا نمضي على نفس المنهجية في التعامل مع الدوري مباراة تلو الأخرى ونعول كثيراً على جهد اللاعبين والروح الجماعية التي يتحلون بها في تحقيق الطموحات المرجوة.

وتابع: النتائج الايجابية في الفترة الأخيرة أسهمت في رفع الروح المعنوية للاعبين، ففي كرة القدم النتائج الجيدة تؤثر ايجابياً على الفريق، وبالنسبة للفوز على الوصل في كأس الخليج العربي، أعتقد أن المباراة من شوطين فزنا في الأول وينتظرنا شوط ثان يجب أن ننتصر فيه لنصل إلى النهائي.

وعن التغييرات التي يجريها على التشكيلة قال: الهدف من التغييرات التي تطرأ على التشكيلة من مباراة إلى أخرى إراحة بعض اللاعبين في ظل البرمجة المضغوطة والعدد الكبير من المباريات التي يخوضها الفريق مما يفرض علينا التغييرات، كما نمنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين ليكونوا في مستوى الجاهزية المطلوبة، إضافة إلى تعويض الغيابات في صفوف الفريق.