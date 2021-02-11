شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الأولى لإعداد حكام كرة قدم الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت محاور الدورة الأولى لإعداد حكام كرة القدم الشاطئية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بمشاركة 20 حكماً، بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، وإبراهيم المنصوري عضو اللجنة المشرف على تطوير حكام الصالات والشاطئية، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام.

ويتضمن برنامج الدورة التي يُقدم محاورها المحاضر الدولي الأخضر بن شاباني محاضرات نظرية لشرح ومناقشة المستجدات الأخيرة التي طرأت على قانون اللعبة في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بالإضافة لمجموعة من التدريبات الفنية على الحالات التحكيمية خلال مباريات ستُلعب بالاستعانة بلاعبين وذلك على الملعب الرملي باتحاد الكرة.