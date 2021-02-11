شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع قليلاً ويبقى فوق مستوى 61 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط الخميس متخلية عن بعض من المكاسب القوية التي حققتها في الآونة الأخيرة، جراء توقعات لتعاف اقتصادي أبطأ وتكهنات بأن قوة السوق قد تغري منتجين مثل السعودية لتقليل خفض الإنتاج.

وهبط خام برنت 0.4%، إلى 61.12 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى منذ يناير 2020 يوم الأربعاء.

تشهد السوق ارتفاعا مع خفض أوبك وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، للإنتاج وتوزيع اللقاحات الواقية من فيروس كورونا مما أدى لانتعاش الآمال في تعافي الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6%، إلى 58.34 دولار للبرميل.

كان برنت قد ارتفع على مدار الجلسات التسع الماضية، وهي أطول فترة من المكاسب المتواصلة منذ يناير 2019. وشهد الأربعاء ارتفاعا لليوم الثامن على التوالي للخام الأمريكي.

وقال ستيفن إنيس كبير إستراتيجي الأسواق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية "بالرغم من إيجاد دعم من التراجع الكبير في مخزونات الخام الأمريكية... لم تستطع أسعار النفط التمسك بمكاسبها ربما بسبب توقع أن السعودية قد تتراجع عن تخفيضاتها أحادية الجانب في فبراير ومارس وأن أوبك قد تشير إلى عودة مزيد من الإنتاج في اجتماع في مارس آذار نظرا للتعافي الكبير في أسعار النفط".

كانت مخزونات الخام الأمريكية قد انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، حيث هبطت 6.6 مليون برميل إلى 469 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز زيادة قدرها 985 ألف برميل.

(رويترز)