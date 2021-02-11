تكنولوجيا المعلومات بتنسيقية شباب الأحزاب تعقد اجتماعا مع الشبكة الإفريقية للتكنولوجيا المالية

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القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الأمين العام للجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، ونائب رئيس الشبكة الإفريقية للتكنولوجيا المالية نهى شاكر.

وتطرق الاجتماع إلى التعريف بدور الجمعية ومجلس إدارتها وأهدافها العامة، ومناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وأهمية التنسيق بين الجهات المشرفة على قطاع الاتصالات والقطاع المالي.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أطلقت من قبل مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين وأسرهم، ووقع النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، وأمين سر التنسيقية، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة ثلاث سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوفرة لدى الشركة ومصرح بها من وزارة الصحة.

كما أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن كامل تقديرها واحترامها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على جريمة ختان الإناث، مؤكدة دعم اللجنة في الحملة التي أطلقتها تحت عنوان "احميها من الختان" بمناسبة اليوم الدولي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.