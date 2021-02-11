شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سعيد ضيف الله مؤيدا قرارات أبو شقة: "عاش الوفد ضمير الأمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيد النائب الوفدى المستشار سعيد ضيف الله عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشيوخ، القرارات الصادرة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، للحفاظ على مبادئ حزب الوفد العريق، والتي وصفها بالقرارات الإصلاحية الجريئة.

وعبر ضيف الله، عن كامل تأييده وثقته في قيادة أبو شقة الحكيمة والعبور بسفينة الوفد إلى بر الأمان، قائلا: "عاش الوفد ضمير الأمة.. وتحيا مصر تحيا مصر".

فيما أعلن باهر السقعان رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الدقهلية، تأييده الكامل لكافة قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، مشيرًا إلى دعم اللجنة الكامل لرئيس الوفد من أجل الحفاظ على بيت الأمة.

وقال رئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة الدقهلية، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة قيمة وقامة كبرى وصاحب باع كبير في العمل السياسي والحزبي والقانوني، ورجل وطني يضع مصلحة الوطن نصب عينيه، ويعمل من أجلها ويحافظ على مبادئ وثوابت حزب الوفد التي ورثناها من الزعماء الثلاثة.

وأكد باهر السقعان، أن حزب الوفد طوال تاريخه يقف الي جوار الدولة المصرية وسيظل، لافتا إلى أن القرارات التنظيمية التى أصدرها رئيس الوفد جاءت للحفاظ على الوفد وتاريخه الذي يمتد إلى أكثر من 100 عام من العطاء الوطني الخالص.