شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يضع مشكلات دار السلام أمام محافظ القاهرة ويطالب بحلها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، أمين حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشكلات والأزمات التي تواجه أهالى دائرة دار السلام، واضعا تلك الأزمات أمام محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وذلك في أول لقاء جمع بين المحافظ وأعضاء مجلس النواب بمقر محافظة القاهرة.

وأكد محمد تيسير مطر، أن أهم الأزمات التي تواجه أهالى دار السلام التكدس المروري، مضيفا :" لو في مواطن بدار السلام يريد الذهاب إلى مستشفى أو اشتعل حريق ى تستطيع سيارة المطافى الدخول أو سيارة الإسعاف مما يتفاقم عنه أزمات كبرى".

وأوضح محمد تيسير مطر، أنه تم افتتاح نقطة مرور بشارع الفيوم بدار السلام منذ فترة قريبة، إلا أنها لا تعمل، كما أنها لم تقضى على مشكلة الأزمة المرورية التي تعانى منها الدائرة بشكل كبير جدا"، مشيرا إلى أن سكان دائرة دار السلام يعانون من انتشار القمامة وهو الأمر الذى يتطلب تدخل الجهات التنفيذية في أسرع وقت.

وتوجه "مطر" بالشكر للواء خالد عبد العال لإصداره قرارا بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز شباب بدار السلام، داعيا سرعة التنفيذ، كما حث المحافظ الاهتمام بشكل أكبر بدائرة دار السلام.

بدروه تفاعل خالد عبد العال محافظ القاهرة مع ما عرضه النائب محمد تيسير مطر ووعده بحل هذه الأزمات، وزيارة دار السلام قريبا.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة لديها رؤية واضحة تقوم على التواصل والتعاون المستمر مع نواب البرلمان لحل مشكلات المواطنين باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم.

وأضاف المحافظ، خلال اللقاء الأول الذى عقده مع أعضاء مجلس النواب، أن الفترة القادمة ستشهد عقد العديد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أن جميع مكاتب المحافظة مفتوحة دائما لاستقبال النواب إلى جانب إدارة التواصل التى أنشأتها المحافظة خصيصًا للتواصل مع النواب وتضم منظومة منارة.

وأوضح أن منظومة منارة هى تطبيق إلكترونى خاص بمحافظة القاهرة يقوم على الاستجابة السريعة لكل أطراف دورة العمل التفاعلي بالموقع، بغرض تحسين العمل وسرعة الأداء وتوفير كثيرا من الوقت والجهد الذى يعد سمة من سمات عصر تكنولوجيا المعلومات فى جميع دول العالم المتقدم، حيث ترسل كافة الشكاوى والطلبات والاستفسارات الخاصة بالسادة النواب بنطاق القاهرة على صفحة الموقع المخصصة بشكل يومى، ويتم الرد عليها بشكل سريع من قبل الجهة التنفيذية المسئولة، وإدارة التواصل تهدف لتيسير التواصل مع نواب البرلمان لإنجاز طلبات وشكاوى المواطنين بشكل سريع بعيدا عن الإجراءات الروتينية.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب بالقاهرة على أهمية التواصل بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة فى حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.