شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز النحاس يطالب باستعادة حزب الوفد لدوره التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، ضرورة وحدة الصف الوفدي، وتغليب لغة الحوار الموضوعي في هذه المرحلة التي يمر بها الحزب، مشيرا إلى أن قيمة الأحزاب السياسية هي ما تقدمه إلى المجتمع من ممارسة سياسية فعالة تخدم الوطن.

وشدد النحاس على ضرورة تمسك الوفد بثوابته التاريخية ونظامه الداخلي من أجل وحدة الصف وعودة الحزب إلى نشاطه السياسي في كل مؤسساته وداخل المجتمع وممارسة دوره التاريخي والفعال للمساهمة في بناء الدولة الوطنية الحديثة التي يجب أن تكون الهدف والغاية عند كل المصريين.

وعقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد؛ مؤتمرا صحفيا منذ يومين لإعلان عدة قرارات مهمة، منها فصل 10 من قيادات الحزب، وذلك في المقر الرئيسي لحزب الوفد، بحضور فؤاد بدراوى، السكرتير العام لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب، والإعلاميين.