شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد سعد زغلول يطالب أعضاء حزب الوفد بالالتفاف حول بهاء الدين أبو شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد نجيب زغلول، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة كفر الشيخ، وحفيد الزعيم سعد زغلول، أن المرحلة الدقيقة التى يمر بها حزب الوفد الآن تتطلب التكاتف،والالتفاف حول المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد.

وأكد زغلول أن اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة كفرالشيخ، تدرك ان الوطن يستحق أن يبقى الوفد مستقرا حتى يعود إلى سابق عهده في خدمة المواطنين الذين ينتظرون منه الكثير من العمل والجهد، سواء في المجالس النيابية أو العمل المحلى فى كافة المحافظات، وطالب محمد نجيب زغلول كافة الوفديين،ببدء نقاش واسع حول كيفية العودة لممارسة نشاطه السياسى بكل قوة.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد؛ عقد مؤتمرا صحفيا منذ يومين لإعلان عدة قرارات مهمة، منها فصل 10 من قيادات الحزب، وذلك في المقر الرئيسي لحزب الوفد، بحضور فؤاد بدراوى، السكرتير العام لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب، والإعلاميين.