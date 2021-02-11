شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال الشورى: مبادرة حياة كريمة تحولت لمشروع قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جمال الشورى، إن مبادرة "حياة كريمة" التى تهدف لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك من خلال تطوير 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وتحولت لمشروع قومى، وأن محافظة مطروح نصيبها 5 قرى من تلك التي تضمها المبادرة والتي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة ومدها بالخدمات.

وأضاف الشورى، أن المبادرة تهدف لرفع قدرات البنية الأساسية والتحتية فى مختلف القطاعات الخدمية، وتعمل على تغيير واقع الحياة للأفضل على مستوى الجمهورية، والفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل، وتوفير فرص عمل أيضا للمقاولين المحليين.

وأكد الشورى، أن المبادرة وغيرها من المبادرات الرئاسية التى أطلقتها القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة تصب فى إطار توفير حياة كريمة للمواطنين و الفئات غير القادرة على وجه الخصوص، في الوقت الذي شهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا، وانعكس ذلك فى الموازنة العامة للدولة، وهذا يعد من أهم وأبرز ملفات حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أجرى خلال الأيام السابقة، جولة ميدانية لتفقد تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية سيدى شبيب بمركز الضبعة، وهي من ضمن 5 قرى بمطروح شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة ومدها بالخدمات، تفقد خلالها مدخل القرية بالطريق الدولى الساحلى، ووجه بتنفيذ أعمال التجميل أعمال التنجيل والتشجير وتجميل المدخل، وسرعة الانتهاء من مراجعة أعمال الإنارة وتوصيل كابلات الكهرباء بالأعمدة الجديدة ودهانها.