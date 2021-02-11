شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد بدراوي: الحفاظ على بيت الأمة أمانة.. الأشخاص زائلون وسيبقى الوفد شامخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، تأييده لقرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن تلك القرارات تأتي في إطار الحفاظ على هوية الحزب.

وأضاف بدراوي أن الحفاظ على حاضر الوفد ومستقبله أمانة يجب أن نحرص عليها، وإلا سيحاسبنا التاريخ، وشدد سكرتير عام حزب الوفد على أن الوفد سيظل ضمير الأمة، فالأشخاص زائلون وليبقى الوفد قويًا وشامخًا.

كان عقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد؛ مؤتمرا صحفيا أول أمس لإعلان عدة قرارات مهمة، منها فصل 10 من قيادات الحزب، وذلك في المقر الرئيسي لحزب الوفد، بحضور فؤاد بدراوى، السكرتير العام لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب، والإعلاميين.