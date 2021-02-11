شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الشيوخ: لقاءنا مع محافظ الشرقية يرسخ مفهوم السياسة البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، والمتحدث الإعلامي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجلس، إن لقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، كان مثمرًا، موضحًا أنه تناول العديد من القضايا أهمهما؛ معدلات التنمية وخطط المحافظة.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن اللقاء يعد مثالًا لترسيخ مفهوم جديد حول السياسة البرلمانية، موضحًا أنها تعتمد على تحقيق التواصل بين القيادات التنفيذية والشارع، إضافة إلى الدور الرقابي.

وأشار إلى أن اللقاء شهد استعراض العديد من المقترحات المقدمة من أعضاء النواب والشيوخ عن التنسيقية، حول القضايا العامة التي تهم المواطن ومنها؛ الطرق والمجال الصحي والتعليم والمشروعات المتوسطة، مؤكدًا أن هناك استجابة من القيادات التنفيذية للمحافظة لتلك القضايا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الكثير من المستشفيات داخل محافظة الشرقية تحتاج إلى تطوير ومنها؛ الحسينية العام والإبراهيمية، إضافة إلى تحسين جودة بعض الطرق كمداخل ومخارج منيا القمح.

ونوه إلى أهمية التعامل مع الأسواق غير المنظمة وخاصة داخل مدينة الزقازيق، والتي تتسبب في العديد من المشاكل المرورية، مضيفًا أن الاجتماع تناول أهم الحلول من أبرزها تطبيق اللامركزية.

واستقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق فيما بينهم وبين الجهاز التنفيذي ووضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والقضايا التي تعاني منها دوائرهم.