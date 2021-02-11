النائب نادر مصطفى: نواب تنسيقية شباب الأحزاب ظهروا بمشهد مشرف تحت القبة

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ساهمت فى إثراء الحياة السياسية، وقامت بدور كبير خلال الفترة الماضية وخاصة خلال أزمة فيروس كورونا من تنظيمها لحملات توعية وتقديم المستلزمات الطبية للأهالى.

وأضاف نادر مصطفى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التنسيقية منصة حوارية تضم أكثر من 27 حزبا سياسيا بمختلف توجهاتهم وأيديولوجياتهم، وأن قبلة شباب التنسيقية دائما هى مصلحة الوطن، مشيرا إلى أنه منذ بداية انضمامه للتنسيقية شعر أنها تعلى من قيمة مبدأ الاختيار، وأن كل عضو بالتنسيقية تم اختياره بمعايير دقيقة قائمة على التدقيق فى الانتقاء، واختيار عناصر قادرة على تحمل المسئولية، وأن جميع الأعضاء يمتلكون كفاءات عالية، وأنه تم اختيارهم بعناية شديدة.

وذكر نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نواب التنسيقية ظهروا بمشهد مشرف تحت قبة البرلمان من خلال النقاش والتفاعل مع قضايا الوطن و الاعتماد على مبدأ الحوار والمناقشة و تباين الأفكار والاتجاهات فى مزيج واحد يحمل كل التقدير للمصلحة الوطنية وحل المشاكل المزمنة للمواطن.