شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز: قرارات أبو شقة تحمى الوفد من المؤامرات والدسائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد ، تأييده ومساندته للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، مشيدًا بقيادته القوية في إدارة بيت الأمة.

وقال طارق عبد العزيز إن مساندة أبو شقة في إدارة حزب الوفد يأتي من منطلق القيم التي تربينا عليها والمبادئ التي نحيا من أجل ترسيخها، وحفاظًا على مقدسات وثوابت أعرق الأحزاب السياسية في مصر والعالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه القرارات من شأنها أن تنهض بالحزب وتحميه من أية مؤامرات ودسائس تعصف به أو تعرض مسيرته الوطنية للخطر، مفوضا رئيس الحزب في اتخاذ كافة ما يراه مناسبًا من قرارات للنهوض ببيت الأمة ورفعته.