الاقتصاد السعودي يواصل الانكماش للربع السادس على التوالي (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية سجل انخفاضا بنسبة (-3.8%) في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ليواصل الاقتصاد السعودي الانكماش للربع السادس على التوالي.

وأشارت الهيئة إلى أنه على أساس ربع سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا إيجابيا بنسبة 2.8% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من 2020، والذي شهد نموا إيجابيا أيضا بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثاني من العام.

ورغم تسجيل الناتج المحلي السعودي انكماشا في الربع الرابع إلا أنه أقل معدل انكماش في آخر 3 أرباع سنة حيث كانت النسبة الأكبر (-7%) في الربع الثاني من عام 2020 مع بدء تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة الجائحة، وأيضا التراجع الحاد بأسعار النفط.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة السعودية انكماشا بنسبة 4.1% على مدار عام 2020 بأكمله، مسجلا نموا سالبا لأول مرة في آخر 3 سنوات.

وكان الناتج المحلي السعودي سجل نموا إيجابيا بنسبة 2.4% خلال عام 2018، وبنسبة 0.3% خلال عام 2019، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التالي تطور معدلات الانكماش في الناتج المحلي السعودي خلال آخر عام ونصف بشكل ربع سنوي، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.