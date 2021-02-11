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الجزائر تسجل 267 إصابة جديدة بكورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الخميس، عن تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 44 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 110049.
وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 4 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 2930. كما نوّه إلى شفاء 193 حالة جديدة، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 75 ألفاً و493. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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