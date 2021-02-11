فرنسا تلغي مخططاً لتوسيع مطار شارل ديجول



ابوظبي - سيف اليزيد - قررت الحكومة الفرنسية عدم التوسيع المخطط له في مطار شارل ديجول في باريس الذي كان سيكلف مليارات اليورو.

ووصفت وزيرة البيئة باربرا بومبيلي المشروع بأنه عفا عليه الزمن في تصريحات لصحيفة "لوموند".

وكان المشروع، الذي يهدف إلى بناء صالة رابعة في المطار سيكلف، ما يتراوح ما بين 7 و9 مليارات يورو، وكان من المقرر الانتهاء منه في عام 2037.

وكان المطار ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا بعد مطار هيثرو في لندن قبل الجائحة، إلا أن القيود المفروضة على السفر أدت إلى خفض أعداد الركاب بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.

وقالت بومبيلي إن الحكومة دعت الشركة المشغلة "آيروبورت دي باري"، إلى تطوير مفهوم جديد للمستقبل، سيشمل أيضاً تقليل انبعاثات الكربون.

وذكرت "آيروبورت دي باري" أنها أحيطت علماً بهذا الطلب من الحكومة، مشيرة إلى أن التحرك للتخلي عن التوسع يعد أحد آثار الأزمة.



