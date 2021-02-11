السيسي يتلقى رسالة من العاهل السعودي تؤكد عمق العلاقات بين بلديهما

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تؤكد عمق العلاقات بين بلديهما.

صرح بذلك المتحدث باسم الرئاسة المصرية في صفحته على فيسبوك اليوم الخميس.

وقال المتحدث «استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة».

وأضاف «أن عصام بن سعيد نقل رسالة للسيد الرئيس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تناولت عدداً من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الصعد، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية».

من جانبه؛ طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقيه العاهل السعودي، وولي العهد، مؤكداً الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

ووفقاً للمتحدث،تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.



