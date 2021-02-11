شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 107.4 مليون عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 107 ملايين و435 ألفا و42 حالة اليوم الخميس.

وأفادت البيانات أن المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والمعروف رسميا بمرض كوفيد19-، تسبب في وفاة مليونين و357 ألفا و211 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.